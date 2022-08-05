ورشة عمل حول استخدام المنهج العلمي في حل المشاكل المتعلقة بمياه الشرب

اختتمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل بعنوان «البرنامج التدريبي لاستخدام أسلوب التفكير العلمي في حل التحديات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي»، اليوم، بمشاركة إدارات البحوث والتطوير بالشركة.

حلول تطبيقية فعّالة وفقا لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية البحث العلمي والبحوث التطبيقية والخطط البحثية، واستخدام المنهج العلمي في دراسة المشكلات لإيجاد حلول تطبيقية فعالة وفقا لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية، بهدف تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

نشر ثقافة التفكير العلمي في دراسة وحل المشكلات

وقال الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن ورشة العمل ذات أهمية خاصة لأنها تساهم في نشر ثقافة التفكير العلمي فيما يخص دراسة وحل المشكلات، والبحث عن حلول علمية قابلة للتطبيق.

دراسة وتحليل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي

وأضاف أن أهم ما يميز إدارات البحوث والتطوير، الاعتماد على المنهج العلمي والبحثي في دراسة وتحليل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي وتشخيص أسبابها وبيان طرق معالجتها، واعتماد خطط علمية لبعض الأزمات مع تقييم الوضع قبل وبعد ودراسة الحلول المقترحة، والإشراف على البرامج الملائمة للتطوير العلمي في المجالات الإدارية والفنية لمختلف إدارات البحوث والتطوير بالشركات التابعة.

تطوير التكنولوجيات الخاصة بمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي

وكانت أهم موضوعات ورشة العمل، وضع حلول علمية للتحديات التي يتعرض لها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل خطة الدولة لخطط التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على وفرة المياه وجودتها وآليات نقلها، وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

تجميع المشروعات التي تقدم بها المتدربون

وأوصت الورشة بضرورة استدامة التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات والآراء في تطوير الأدوات اللازمة لتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير آلية للاستفادة من المشاركين كمدربين لنقل الخبرات لمهندسي وكيميائي الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتجميع المشروعات التي تقدم بها المتدربون وتقسيمها إلى مجموعات تحت إشراف متخصصين من الشركة وأكاديميين متخصصين من الجامعات المصرية لتحويل تلك المشروعات إلى أبحاث تطبيقية ومشروعات تنافسية، ونسخة إلكترونية من المخرجات والمشاريع المقترحة ورفعها على المنصات المختلفة.