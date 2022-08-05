افتتاح مسجد «صيدناوي الكبرى» بتكلفة 800 ألف جنيه في البحيرة

شهدت قرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم افتتاح مسجد صيدناوي الكبرى والذي تم بنائه على مساحة 446 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 800 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان «دروس من الهجرة النبوية» أن الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة الي المدينة المنورة قد كانت حدثاً غيّر مجرى التاريخ، وفاتحة خير في تاريخ الإسلام والمسلمين وتلك الرحلة المباركة حافلة بالدروس العظيمة والحكم الباهرة.

نشر صحيح الدين والتوعية

وأشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، مشيرا أن ذلك يعمل على نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأضاف محافظ البحيرة أن هناك جهود ذاتية ومشاركات مجتمعية تسهم بشكل ملحوظ وواسع في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة.

وتابع آمنه أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح العديد من المساجد خلال الفترة الماضية

يذكر أن قري مدن ومراكز محافظة البحيرة تشهد بشكل أسبوعي افتتاح العديد من المساجد والتي يقوم عددا منها علي الجهود الذاتية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

حيث شهد مركز إيتاي البارود الأيام الماضية افتتاح عددا من المساجد في القري النائية التي تم تشيدها بالجهود الذاتية للمواطنين بإشراف وتعاون وزارة الأوقاف.