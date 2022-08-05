التحقيق مع مسن متهم بقتل زوجة ابنه في الشرقية.. «ضربها بخشبة»

تباشر نيابة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، التحقيق مع مسن متهم بقتل زوجة ابنه بعدما تعدى عليها بالضرب بخشبة أثناء قيامها برعاية الماشية داخل منزلهم بكفر صقر، بسبب خلافات أسرية.

بلاغ بوفاة سيدة في كفر صقر ووجود شبهة جنائية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، في وقت سابق اليوم الخميس، إخطاراً يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة كفر صقر من مستشفى كفر صقر المركزي، باستقبال سيدة تدعى «سارة و. م.»، 22 سنة، ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف في المخ وكدمات، ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال أسرتها اتهمت زوجها وشقيقه ووالده بالتسبب في وفاتها، حيث قاموا بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الزوج وشقيقه ووالدهما، والتحفظ عليهم لعرضهم على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

والد الزوج خلف الواقعة

وتبين خلال التحقيقات أن زوج المجني عليها وشقيقه لم يكونا متواجدين وقت الواقعة، ووالد زوجها «محمد. م. ص. م»، عامل زراعي 60 سنة، وراء ارتكاب الواقعة حيث تعدى عليها بالضرب بأداة خشبية أثناء قيامها برعاية الماشية.