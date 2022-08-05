أثناء دفن قريبتهما.. مصرع شخصين إثر إصابتهما بصعق كهربائي بالشرقية

لقى شخصان تربطهما صلة قرابة، مصرعهما إثر إصابتهما بصعق كهربائي أثناء توصيلهما أسلاك كهرباء لإنارة المقابر أثناء دفن قريبتهما بمقابر قربة أبو رجب التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بمصرع شخصين صعقا

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة كفر صقر يفيد بتلقي المركز بلاغا بوفاة «عبد العظيم. ع. ا»، 47 عاما، موظف، وابن عمه 21 عاما، إثر إصابتهما بصعق كهربائي أثناء توصيلهما الإنارة بمقابر القرية مساء أمس، لدفن سيدة تربطهما بها صلة قرابة حيث حاول الأول توصيل الإنارة بالمقابر وحدث ماس كهربائي ما أدى لإصابته بصعق وأثناء قيام الثاني بمحاولة إنقاذه أصيب هو الآخر بالصعق الكهربائي ما أدى لوفاتهما.

نقل الجثتين إلى مستشفى كفر صقر المركزي

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تقرر ندب الطب الشرعي والتصريح بالدفن

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم لتشيعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة.