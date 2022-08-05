إخماد حريق نشب بسيارة ملاكي في منطقة العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بمنطقة العمرانية، حيث انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث على الفور، وحاصرت النيران التي اشتعلت من محرك السيارة، وتمكنت من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغاً مفاده اشتعال سيارة ملاكي بأحد شوارع منطقة العمرانية، على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق ووقف امتداده.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انفجار السيارة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد انتشار النيران.

الأدلة الجنائية تعاين آثار الحريق

حُرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة المشتعلة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية حيال اشتعال السيارة من عدمه، أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال السيارة.

وكلفت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارة وبيان ما إن كان هناك خطأ فني تسبب في اشتعال السيارة من عدمه، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة عمل تحرياتها للوقوف على تفاصيل الواقعة وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.