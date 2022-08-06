الرابع على الجمهورية بالمنيا: «مكنتش متوقع.. وحضنت والدي لما سمعت اسمي»

قال مارك ناجح ملاك بانوب، الطالب الحاصل على مجموع 404 درجات بامتحانات الثانوية العامة 2022 شعبة علمي رياضة، إنه شاهد مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع أسرته، مشيرا إلى انه لم يكن يتوقع اسمه بين الأوائل، ولم يكن ليصدق ذلك، «عندما نطق الوزير باسمي حضنت والدي».

أول الثانوية العامة في المنيا

وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه لم يكن يتوقع أن يكون بين العشر الأوائل، خاصة أنه يترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يحدد وجهته في التنسيق.

أوائل الثانوية العامة 2022

وذكر ناجح ملاك بانوب والد «مارك»، أن سعاته لا توصف أبدا، لوجود ابنه بين العشر الأوائل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن «مارك» من الشباب الذين يتمتعون بالحياء الشديد، لدرجة أن تعبيره عن فرحته لحظة سماع اسمه بين العشر الأوائل على مستوى الجمهورية كان هادئا جدا، قائلا «تعب ابني ماكنش على الفاضي»، على حد تعبيره.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم التعليم الفني، نسب نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعب الثلاثة، علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، كالتالي:

- شعبة علمي علوم 78.32%.

- شعبة علمي رياضة 81.10 %.

- شعبة الأدبية 68.38%.

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

ومجموع درجات الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات، موزعة على المواد حسب درجة كل مادة، وتكون درجة النجاح هو حصول الطالب على 50% من المجموع الكلي.

وفيما يلي توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفيزياء 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

التاريخ 60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

الديناميكا 30 درجة

الاستاتيكا 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة.