رابع الجمهورية علمي بالقليوبية: الطب حلم حياتي لاستكمال مسيرة والدي

عبر الطالب يوسف محمود السيد أبو سريع نور، الرابع على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، في نتيجة الثانوية العامة 2022، ابن قرية «كفر منصور»، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عن سعادته بتفوقه وحصوله على المركز الرابع، وقال الطالب بمدرسة «الحاج عزت عبدالحفيظ »الثانوية المشتركة في «كوم الأطرون»، إنه اعتاد على التفوق منذ صغره، وكان يحلم بالالتحاق بكلية الطب، ليتحقق حلمه بأن يصبح طبيباً، مؤكداً أن مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور حسام موافي.

«يوسف» رابع الثانوية العامه 2022

أضاف «يوسف» أنه يعشق الرسم منذ طفولته، وكان يذاكر بشكل بسيط، وكان يتابع وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى سعادته بالتفوق وحصوله على المركز الرابع في الثانوية العامة شعبة علمي علوم نتيجة الثانوية العامه 2022.

رابع الثانوية العامة 2022: الصلاة سر التفوق

وأضاف «يوسف»، رابع الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية: «مثلي الأعلى وقدوتي في الحياة، هو سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام»، مؤكداً أن التوكل على الله، والقرب من الله عز وجل، هو سر النجاح، بالإضافة إلى الاجتهاد، قائلاً: «كنت أواظب على أداء الصلوات الخمس، والحمدلله ربنا كرمني».

وأوضح «يوسف» أن مثله الأعلى في مجال الطب، هو الدكتور مجدي يعقوب، مشيراً إلى أن والده أيضاً «مثل أعلى وقدوة»، حيث يعمل أستاذاً في كلية الهندسة بجامعة بنها، موضحاً أن أسرته لم تكن تضغط عليه في موضوع المذاكرة، «كان والدي يمنحني كامل الحرية في تحديد مستقبلي».

وتابع «يوسف» أن علاقته بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي طبيعية، مثل باقي الشباب، قائلاً: «أهم حاجة تنظيم الوقت، وتنظيم وقت المذاكرة»، مشيراً إلى أنه له هوايات مفضلة بجانب الدراسة، منها هواية الرسم.

نصيحة رابع الثانوية العامة 2022 لزملائه

ووجه «يوسف» نصيحة للأجيال القادمة، وهي الاجتهاد وتنظيم الوقت والقرب من الله، وعدم الالتفات للمحيطين، فيما أعرب والده، وهو أستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها، عن إعجابه بالنظام الجديد للثانوية العامة في الامتحانات، مشيراً إلى أن به عيوب ومميزات، ولكن المميزات أكبر، لأنه يميز الطالب المتفوق.

وتابع والد «يوسف» أنه علم بأن نجله من أوائل الثانوية العامة، حينما أعلن وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة، مشيراً إلى أن فرحته كبيرة بابنه ويتمنى أن يصبح مفيداً لبلده ولأهله بعلمه.