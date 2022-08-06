والدة الرابع مكرر علمي علوم: «كان بيحلم يكون دكتور وقلت له الوزير هيكلمني»

قال خالد محمد رابع مكرر علمي علوم، إنّه كان يذاكر بانتظام وكانت والدته تدعمه طوال السنة، موضحًا أن نجاحه يعود لتوفيقه من الله عز وجل، فهو لم يكن ملتزما بعدد ساعات معينة في المذاكرة وكل ما يشغله وقتها هو إنهاء دروسه.

وأضاف محمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة cbc، من تقديم إيمان عز الدين وسمر نعيم، أنّ نظام التعليم الجديد مميز للغاية ويميز الفروق بين الطلاب، فالنظام القديم كان عدد الأوائل المكررين فيه كبير جدا، لكن هذا الأمر تغير في النظام الجديد.

وتابع رابع مكرر علمي علوم، بأنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، لافتًا إلى أن لديه 4 أشقاء كلهم أطباء.

والدة عبدالرحمن

من ناحيتها، قالت آمال عبدالرحمن والدة خالد، إنها تقدم الدعم له: «كنت بقوله اعمل اللي عليك، وربنا إن شاء الله مش هيخذلنا، ومن أول يوم بدأت الثانوية، قلت له وزير التربية والتعليم هيتصل بيّ ويبارك لي على نجاحك، قلت له أنت هتبقى راجل وهتحقق لي الأمنية دي».

وأكدت أنّها عندما سمعت الخبر، سجدت لله شكرًا وفرحت كثيرًا، «ابني بيحلم منذ الصغر بأن يصبح طبيبا».

إعلان وزير التعليم

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أعلن خلال الصفحة الرسمية للوزارة، نتيجة الثانوية العامة 2022، كما أعلن وزير التعليم أسماء الأوائل في كل شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وبقية الشعب الدراسة.