إصابة شقيقين بجروح وطعنات على يد جارهما بسوهاج.. «خلافات من 10 سنين»

وصل شقيقان إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصابين بطعنات وجروج بأماكن متفرقة من الجسد، واتهما جارهما الشاب بإحداث إصابتهما؛ لخلافات بين الطرفين.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد وصول «محمد. خ. ق. م»، 44 عاما، عامل، مصابا بجرح طعني بالبطن، وآخر قطعي بالساعد الأيسر، وشقيقه «حمادة. خ. ق»، 37 عاما، عامل، مصابا بجرح طعني في الصدر، وآخر قطعي بالأذن اليسري، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالتين، ويقيمان بدائرة مركز جزيرة شندويل بمركز ومدينة سوهاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما.

ضبط المتهم والسلاح الأبيض

وبسؤالهما أفادا باتهام المدعو «عبداللاه. ج. ع. ع»، 35 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، دائرة مركز جزيرة شندويل بمركز ومدينة سوهاج، بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض «مشرط»، وإحداث إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات الجيرة بينهما، والتي تمتد لأكثر من 10 سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، بإرشاد المتهم عن مكانه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة مع المجني عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة .