إصابة 13 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق أبو سمبل جنوب أسوان

أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 150 على طريق أبو سمبل السياحي جنوب محافظة أسوان، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

نقل المصابين للمستشفى الجامعي

وكان بلاغ وصل إلى شرطة النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس سياحي على الطريق الصحراوي الجنوبي «أسوان - أبو سمبل» السياحي بالكيلو 150، ما أدى لإصابة 13 شخصا، وهم 12 سودانيا وشاب مصري، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إصابات بجروح وكدمات متفرقة

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى الجامعي لفحصهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتبين أنهم أصيبوا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ويتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.