أسماء 13 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبو سمبل بأسوان

أصيب 12 شخصا يحملون الجنسية السودانية وسائق مصري، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب أتوبيس على طريق «أسوان ـ أبو سمبل» الصحراوي، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بانقلاب أتوبيس على طريق أبو سمبل

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق «أسوان ـ أبوسمبل»، وأسفر عن إصابة 12 سودانيا وسائق مصري.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالآتي: محمد أحمد، 38 عاما، ومنى محمد محمود الشيخ، 40 عاما، وأحلام عثمان حامد موسى، عام، وطيبة محمد محمود، 44 عاما، ومريم تابروس إنجوان، 44 عاما، ومحمد عبداللطيف يوسف، 28 عاما، وعثمان إبراهيم زكريا، 21 عاما.

كما أصيب شیراز فاتح الطيب، 27 عاما، ورضوان إبراهيم محمد، 22 عاما، ووليد كمال الجاوي عواجة، 38 عاما، والفاتح إدريس عبدالله، 47 عاما، وصفاء مبارك الأمين، 37 عاما، جميعهم سودانيي الجنسية، بالإضافة للسائق أحمد أحمد، 38 عاما، مصري الجنسية.

نقل المصابين في الحادث للمستشفى لتلقي العلاج

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الصداقة بأسوان، ويجري تقديم العلاج اللازم وإسعافهم، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.