تعرف على أبرز كليات علمي علوم 2022.. بينها «طب وصيدلة»

قال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اجتماعات متتالية في التوقيت الحالي استعدادًا لتنسيق قبول الجامعات 2022-2023، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري الآن العمل للانتهاء من التجهيزات اللوجستية المتعلقة بمكتب التنسيق، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، أمس، نتائج الثانوية العامة 2022.

كليات علمي علوم 2022

وتستعرض «الوطن» كليات علمي علوم 2022، وجاءت على النحو التالي، وفقًا لوزارة التعليم العالي:

- كلية الطب جامعة الزقازيق.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية.

- كلية الطب جامعة طنطا.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ.

- كلية الطب جامعة القاهرة.

- كلية الطب جامعة بورسعيد.

- كلية الطب جامعة عين شمس.

- كلية الطب جامعة أسنان المنصورة.

- كلية الطب جامعة فاقوس.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم.

- كلية الطب جامعة بنها.

- طب أسنان المنوفية.

- طب جنوب الوادي.

- طب حلوان.

- طب سوهاج.

- طب قناة السويس بالإسماعيلية.

- طب السويس.

- طب أسنان الزقازيق.

- طب الفيوم.

- طب أسنان طنطا.

- طب أسنان الإسكندرية.

- طب أسيوط.

- طب أسنان كفر الشيخ.

- طب بني سويف.

- طب المنيا.

- طب الأقصر.

- طب دمياط.

- طب أسوان.

كليات علمي علوم في جميع المحافظات

- طب الوادي الجديد.

- طب أسنان عين شمس.

- طب أسنان القاهرة.

- طب أسنان جنوب الوادي.

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية.

- طب أسنان الفيوم.

- طب أسنان السويس.

- طب أسنان بني سويف.

- طب أسنان أسيوط.

- طب أسنان المنيا.

- علاج طبيعي كفر الشيخ.

- علاج طبيعي بنها.

- صيدلة المنصورة.

- صيدلة جنوب الوادي.

- صيدلة سوهاج.

- صيدلة دمنهور.

- صيدلة طنطا.

- علاج طبيعي السويس.

- صيدلة الزقازيق.

- علاج طبيعي القاهرة.

- علاج طبيعي بني سويف.

- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ.

- صيدلة المنوفية.

- صيدلة أسيوط.

- صيدلة القاهرة.

- صيدلة الإسكندرية.

- علاج طبيعي جنوب الوادي.

- صيدلة بورسعيد.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية.

- صيدلة عين شمس.

- صيدلة الفيوم.

- صيدلة مدينة السادات.

- صيدلة حلوان.

- صيدلة بني سويف.

- صيدلة المنيا.

- طب بيطري المنصورة.

- طب بيطري الزقازيق.

- طب بيطري سوهاج.

- طب بيطري كفر الشيخ.

- حاسبات وذكاء إصطناعي.

- طب بيطري جنوب الوادي.

- طب بيطري المنيا.

- طب بيطري المنوفية.

- طب بيطري دمنهور.

- طب بيطري الإسكندرية.

- هندسة القاهرة.

- طب بيطري القاهرة.

- طب بيطري أسيوط.

- حاسبات ومعلومات المنصورة.

- حاسبات ومعلومات قنا.

- هندسة عين شمس.

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة.

- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف.

- هندسة الإسكندرية.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية.

- هندسة طنطا.

- علوم سوهاج.

- علوم دمنهور.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية.

- هندسة كفر الشيخ.

- علوم كفر الشيخ.

- سياسة واقتصاد السويس.

- هندسة الزقازيق.

- علوم جنوب الوادي.

- علوم القاهرة.

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية.

- علوم الإسكندرية.

- علوم الزقازيق.

- معهد فني صحي طنطا.

- هندسة المنوفية بشبين الكوم.

- ألسن عين شمس.

- سياسة واقتصاد بني سويف.

- تمريض المنصورة.

- علوم المنصورة.

- هندسة بورسعيد.

- علوم أسيوط.

- تمريض طنطا.

- ألسن الفيوم.

- معهد فني صحي المنصورة.

- معهد فني صحي الزقازيق.

- ألسن بني سويف.

- علوم طنطا.

- ألسن الأقصر.

- علوم عين شمس.

- هندسة حلوان.

- علوم بنها.

- علوم المنيا.

- تمريض بور سعيد.

- ألسن أسوان.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة.