وفاة مسن داخل شقته بالمنصورة: مات جالسا على الأريكة

كشف انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، وفاة صاحب الشقة، المقيم بمفرده من داخلها منذ عدة أيام، وببلاغ الأهالي لقسم شرطة أول المنصورة وباستئذان النيابة العامة، جرى فتح باب الشقة، وتبين وفاة صاحبها وهو جالس على أريكة في صالة الشقة، وباستدعاء أحد أقاربه أكد أنه كان يعاني أمراض الشيخوخة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

انبعاث روائح كريهة من داخل شقة في المنصورة

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من أهالي منطقة المجزر دائرة القسم، بانبعاث روائح كريهة من داخل شقة جارهم في شارع العدالة، وحاولوا الدخول للشقة إلا أنه لا يوجد أي رد من داخل الشقة.

مسن متوفى على أريكة في الشقة

وانتقل مأمور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع في الطابق الأول، في شارع العدالة، ومغلقة، وجرى استئذان النيابة العامة لفتح الشقة، وبالدخول إليها تبين وجود جثة شخص يدعى «رشاد ع. ا.»، 74 عامًا، موجود على أريكة داخل الصالة، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، علاوة على سلامة جميع النوافذ ولا يوجد أي أثار لعنف أو لسرقة داخل الشقة.

وباستدعاء نجل شقيقته المدعو «محمد خ»، 44 عامًا، أقر في محضر الشرطة، بأن خاله المتوفى كان يقـيم بمفرده في الشقة، ويعاني مـن أمراض الشيخوخة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ولا يشتبه في بوجود أي شبهة جنائية وراء وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، واستصدار قرار بالتشريح لمعرفه سبب الوفاه ‏والتصريح بالدفن.