حظك اليوم برج الثور الاثنين 8-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، واثق من نفسه ومن قدرته على مواجهة أي تحديات في حياته المهنية والعاطفية، كما لديه قدرة كبيرة على تحمل أي مسئولية، لا يتراجع عن قرارته، شديد العناد فيما يتعلق بحياته الخاصة والعاطفية، كما أنه شديد الحب والوفاء والإخلاص لشريك حياته أو من يحب.

وهو أيضا من الشخصيات المحبة للامتلاك وللعناد تجاه المحيطين، على الصعيد الأسري والاجتماعي.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفقا لخبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، القمر في مواجهة برجك اليوم مما يشوشك، وقد يجعلك هذا سريع الغضب، والانفعال، وعليك مولود برج الثور بعدم التسرع والحذر، ودراسة كل خطواتك بشكل جيد، واحرص على تحليل الأمور بتروي قبل اتخاذ أي قرار هام، كما يجب أن تخطط جيدا وتحدد أولوياتك وإمكانياتك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كشفت حركة الأفلاك اليوم الاثنين، عن التوقعات وحظك اليوم لمولود برج الثور، إذ تطالبك الأفلاك، بعدم التسرع، نظرا لأن الشمس في وضع معاكس اليوم، لهذا قاوم ميلك للعناد، وحاول الاستماع لمن تحب، ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق، واحرص على أن تعتني بأقوالك أمامهم، حتى لا تخسر على الصعيد الاجتماعي.