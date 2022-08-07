بتكلفة تتجاوز 445 مليون جنيه.. استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء في البحيرة

شهد مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم، اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات والمنفذ بمدرسة الثانوية الصناعية بنين، وذلك لمتابعة جاهزية كل المعدات والاستعداد لموسم الشتاء والأمطار القادم.

تنفيذ اصطفاف معدات مركز المحمودية

وجرى تنفيذ اصطفاف لنماذج متنوعة من معدات الوحدة المحلية لمركز المحمودية والخاصة بالمنظومة والبالغ عددهم 51 مركبة ومعدة، والتي تشمل سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير الشفط، ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية، وماكينات شفط المياه وسيارات الكهرباء والغاز والنقل الداخلي.

تفقد اصطفاف المعدات

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركز الرحمانية والمنفذة لمدرسة الثانوية الفنية بنات، حيث يضم 35 مركبة ومعدة، وتشمل سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير وماكينات شفط المياه، ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات وسيارات المحولات الكهرباء وسيارات لنقل أسطوانات الغاز.

متابعة استعدادات البحيرة للشتاء

وجاء ذلك في إطار متابعة جاهزية كل المعدات والاستعداد لموسم الشتاء بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حيث جرى تنفيذ لكل وحدة من تلك المعدات ونموذج محاكاة لسرعة استجابتها وتحركها، للتأكد من جاهزيتها وتدريب الأطقم العاملة عليها والتدخل السريع للتعامل المباشر مع المواقف الطارئة، وذلك بحضور محافظ البحيرة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات والكوارث وتعظيم إمكانيات المحافظة، كما تم دعم المنظومة بتكلفة تتجاوز 445 مليون جنيه، موزعة على دعم جميع المراكز بكل احتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات بـ 231 معدة جديدة بتكلفة إجمالية 338 مليون جنيهًا، وتنفيذ 3 مشاريع بتكلفة 117 مليون جنيها، ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة خلال موسم الشتاء.