قطع المياه عن مركز كامل في بني سويف لمدة 24 ساعة بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب بمركز ناصر بأكمله لمدة 24 ساعة، من الساعة 8 مساء غد الاثنين 8/8/2022 وحتى 8 من مساء الثلاثاء 9/8/2022 وذلك لأعمال الصيانة بخط طرد 800 مم لمحطة رفع ناصر الرئيسية بمركز ناصر، وما يترتب عنه من توقف محطات مياه مركز ناصر.

شركة المياه تعتذر عن فترة الانقطاع: توفير سيارات محملة بالمياه النقية

وتقدمت شركة المياه باعتذارها عن فترة انقطاع الخدمة، وأهابت بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما أعلنت الشركة عن تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، وذلك من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

إنهاء إصلاح الأعطال ببعض خطوط المياه بمركز الواسطى

وفي سياق آخر قامت فرقة شبكات الصيانة بفرع الواسطى في بني سويف بسرعة الانتهاء من إصلاح عطل بخطي مياه 6 بوصات أسبستوس و4 بوصات بلاستيك بقرية الميمون، وعطل بخط 8 بوصات بقرية كوم إدريجة بمركز الواسطى، حيث وفرت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب حين الحاجة إليها بالأماكن التي تأثرت بالعطل لحين إصلاحه.

وقدمت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشكر و التقدير للقائمين علي إصلاح هذه الأعطال من شبكات فرع الواسطي، لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في إطار حرص الشركة الدائم بالمتابعة الدورية و سرعة إنهاء إصلاح الأعطال التي تؤثر علي ضخ مياه الشرب كخدمة أساسية من الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.