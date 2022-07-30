قطع المياه للقيام بأعمال تطهير وتعقيم في بعض المناطق.. اعرف التفاصيل

كشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي بني سويف والقاهرة عن قطع المياه وإعادة ضخها في بعض المناطق الواقعه في نطاق عملها للقيام بأعمال التطهير والتعقيم والانتهاء من أعمال التطوير لعمل لحامات على الخط.

مواعيد وأماكن قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بني سويف عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا اعتباراً من الساعة 8 من صباح اليوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري 2022 وحتى الساعة 8 من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

القيام بأعمال التطهير والتعقيم بمحطة المياه

وكشفت الشركة أن سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

إعادة ضخ المياه لـ6 مناطق بالقاهرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعادة ضخ المياه لحالتها الطبيعية بمناطق «المستثمرين بزهراء المعادي، والمقطم، زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)» بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي لعمل لحامات على خط قطر، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق المذكورة بدء من الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.