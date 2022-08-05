خريطة قطع المياه في 3 محافظات بالصعيد والوجه البحري للصيانة.. تعرف عليها

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه بعدد من المناطق الواقعة بنطاق شركات مياه الشرب في «أسوان، أسيوط، والدقهلية»، لتنفيذ أعمال صيانة بالشبكات.

موعد ومكان قطع المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قطع المياه بمناطق «قري بنبان بحري - بنبان الجديدة - المنصورية الجديدة»، بدء من العاشرة مساء اليوم، الجمعة، وحتى الثامنة من صباح غدٍ السبت.

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المذكورة هو تنفيذ أعمال ترميم خزان محطة مياه الشيخ عبدالله في «دراو».

صيانة الطلمبات المرشحة بالدقهلية

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل تنفيذ أعمال صيانة الطلمبات المرشحة بمرفق مياه أجا الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن مناطق «المندرة- كفر المندرة - شيوة الغربية - مدينة أجا- البيلوق- بقطارس- كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور- منشية الأخوة - شنفاس -السبخا - البهوفريك - شبرا البهو- قرموط البهو- العزب التابعة للبهو- نوسا الغيط -عزب العرب- تلبنت - سنبخت - منية سمنود - ميت أبو الحارث»، علاوة على ضعف المياه بمناطق «الديرس - نوسا البحر- اللاوندي»، غدا، السبت، بداية من الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءا.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

فيما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع المياه غدا، السبت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمنطقتي «كوم أبو حجر وكوم سعيد»، إضافة إلى «كوم اسفحت» بمركز صدفا نظرا لإغلاق المحابس الخارجة والداخلة للشبكات للتمكن من قياس الضغط الصفري.