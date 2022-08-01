خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في 6 محافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، عن قطع وضعف وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل شركات المنوفية والقليوبية والقناة ومطروح وشمال وجنوب سيناء، بسبب غسيل الشبكات وانفجار خط مياه وتوقف إحدى المحطات بسبب العكارة.

مدة ومكان قطع المياه في القليوبية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة فجراً، لافتة أن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

كما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدا الثلاثاء عن مدينة منوف والقرى التابعة لها، بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

إعادة ضخ المياه لمدينتي تلا وشبين الكوم

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لإعادة ضخ المياه إلى مدينة تلا وقريتي طوخ دلكة وميت أبو الكوم بعد غسيل الشبكات وتطهير الخزانات، إضافة لإعادة ضخ المياه إلى مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان بعد انقطاع المياه من الساعة 8 صباح اليوم وحتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد عودة المياه في مطروح

كما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، في عدد من المناطق التابعة لها، وجاءت كالآتي:

- منطقة «العجارمة منخفض»، من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 11 مساء.

- منطقة «عمارات محدودي الدخل»، من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «خط عجيبة»، من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 8.30 صباحًا.

- منطقة «غرب المدينة»، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «السنوسية مرتفع»، من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 9 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4»، من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

- منطقة «عمارات ك7»، من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا.

- منطقة «السواني»، من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

انقطاع المياه في القنطرة بالإسماعيلية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، تواصل أعمال إصلاح كسر خط مياه قطر 10 بوصة «بي في سي» بلاستيك، لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بسبب الانفجار المفاجئ للخط ما أدى إلى زيادة الأحمال والضغوط، وانقطاع المياه عن مدينة القنطرة شرق الجديدة ومدينة القنطرة شرق القديمة بقطاع الإسماعيلية منذ الساعة الثامنة صباح اليوم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية وتوفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، واتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وإدارة المرور والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الانتهاء من أعمال الصيانة بشمال وجنوب سيناء

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء عبر منشور على «فيس بوك»، أنه تم الانتهاء من عملية صيانة منظومة الطرق المائي بمحطة سيناء المرشحة، وتم إعادة ضخ المياه، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم.

عودة المياه للمناطق المتأثرة بالفيوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على صفحتها بـ«فيس بوك»، أنه تم تشغيل محطة مياه أبو جندير بمركز أطسا، بعد زوال العكارة أمام مأخذ المحطة، والتي تسببت في انقطاع المياه عن مناطق «الكاشف - أبوديهوم - الونايسة - الـ180 - شكري - الصعايدة - فيصل - يعقوب - الشيخ عبدالله - أبو عوض - السوداني - ياسين» وتوابعها، لافتة إلى أنه تم فتح المياه لتصل إلى تلك المناطق تباعا.