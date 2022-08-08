أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-8-2022 في الأسواق المحلية

أسعار الخضروات في السوق المحلي اليوم من الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، إذ تعد من الأساسيات التي تتواجد على موائد المصريين خلال الوجبات الثلاث على مدار اليوم.

وفيما يلي، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق جولة للبوابة على عدد من الأسواق بمنطقة الدقي ووسط البلد، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في الأسواق

وحافظت أصناف الخضروات على استقرار أسعارها في السوق المحلية، إذ جاء سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات، في حين وصل سعر كيلو الثوم إلى 11 جنيها، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، في حين سعر كيلو الملوخية 5.25 جنيه.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، بينما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بينما جاء سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بنحو 10.5 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار في سوق العبور، إذ سجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو البصل بين جنيه وجنيهين.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه، والرومي ما بين 1.5 إلي 2.5 جنيه، والأبيض ما بين 1.5 إلى 2.75 جنيه، بينما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2.5 و 4.5 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و5.5 جنيه، في حين تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو البامية بين 12 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 2 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.