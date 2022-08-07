«الري»: زيادة معدلات تساقط الأمطار على نهري عطبرة والنيل الأزرق

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن متابعة الأمطار على منابع النيل تتم بشكل مستمر ولحظي؛ لرصد كمية الأمطار المتساقطة عليها.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد: «من خلال الرصد والمتابعة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس تلاحظ أن الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الأزرق، وهذا أمر مبشر للغاية، لكنه شيء معتاد وطبيعي، فكميات الأمطار تختلف من أسابيع لأخرى».

لا يمكن التنبؤ بمناسيب المياه في السد العالي قبل أكتوبر

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «بالنسبة للتوقعات بشأن كمية المياه التي تصل إلى بحيرة السد العالي، فإن هذا الأمر يتم من خلال عملية تنبؤ وفقا لنماذج رياضية يتم استخدامها، وبالتالي لا يمكننا الحكم الآن لأننا في بداية الفيضان الذي بدأ 1 أغسطس، ومن الممكن الحكم على كمية المياه الواصلة إلى السد العالي في شهر أكتوبر المقبل».

وأكد أن الدولة المصرية لديها مشروعات كثيرة في قطاع المياه مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقي وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، ومشروعات إعادة الاستخدام، وكلها مشروعات تجعل المنظومة ككل تتعاون بمرونة وتوفي باحتياجات المزارعين».

تأمين مناسيب المياه

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على أن تكون المناسيب في المصارف آمنة ولا تزيد على الحد المطلوب حتى لا تسبب مشكلات، وهناك متابعة مستمرة لمنظومة الترع والمصارف ومحطات الرفع في كل المحافظات لتقديم المياه للمنتفعين في الوقت والجودة المطلوبين، وأن تكون المنظومة المائية قادرة على التعامل مع كل هذه الاحتياجات والتعامل مع الشكاوى بشكل فوري.