تعيينات شركة المياه والصرف بدمياط.. الشروط وأماكن الاختبارات التحريرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط موعد بدء إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين بالإعلان رقم 1 لسنة 2022، وحددت الشركة أماكن إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين للتعيين بالوظائف بالإعلان رقم 1 لسنة 2022 كالاتي

مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة فني مشروعات

وأوضحت أنه يمكن التقديم لوظيفة فني مشروعات، وفني كهرباء، وفني ميكانيكا يوم الاثنين الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري 2022 بمقر كلية التجارة بجامعة دمياط الجديدة بجوار الموقف الغربي، ويمكن التقديم لوظيفة مراقب أمن يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري 2022 بمقر كلية التجارة بجامعة دمياط الجديدة بجوار الموقف الغربي، ويمكن التقديم لوظيفة أخصائي أمن يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أغسطس الجاري 2022 بمقر كلية التجارة بجامعة دمياط في دمياط الجديدة بجوار الموقف الغربي.

الشروط المطلوبة في وظائف مياه الشرب والصرف الصحي

وعبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كشفت شركة مياه الشرب عن الشروط الواجب توافرها في الوظائف المطلوبة وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022 كالآتي

وظائف أخصائي أمن

- يشترط الحصول على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جدا.

وفي فني مشروعات يشترط الحصول على معهد فني مساحة بتقدير عام لا يقل عن جيد.

يشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الميكانيكا، لوظائف فني ميكانيكا.

- يشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الكهرباء، لوظيفة فني كهرباء.

- ويشترط الحصول على مؤهل متوسط وفوق المتوسط لوظائف مراقب أمن.

يشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية لوظيفة عامل تشغيل.

يشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية، لوظيفة حارس.