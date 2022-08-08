«التعليم»: دعم مهارات المُدرسين لتنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنّ الأكاديمية المهنية للمعلمين صممت حقائبًا تدريبية على التغير المناخي والتنوع البيولوجي، لتدريب المعلمين في المحافظات، موجهًا الشكر للمعلمين الذين قاموا بإعداد الحقائب التدريبية.

المنهج الأساسي لا يتحمل إضافة منهج خاص بالبيئة

وأوضح نائب وزير التعليم، في حفل تدريب المعلمين على المتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة أنه سيتم تعريف المعلمين بمصطلحات ومفاهيم بيئية، وتابع قائلا: «كل معلم يطابق هذه المفاهيم مع المنهج الدراسي، لأن المنهج الأساسي لا يتحمل إضافة منهج خاص بالبيئة والتغيرات المناخية»، مشيرا إلى قياس نتيجة التدريب على وعى الطلاب وسلوكياتهم الخاصة بالبيئة.

إعداد حقيبة تدريبية تحت عنوان دعم مهارات المعلمين

من جانبه قال الدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن الأكاديمية أعدت حقيبة تدريبية تحت عنوان دعم مهارات المعلمين لتنمية وعى الطلاب بشأن التغيرات المناخية، موضحًا أن الهدف من هذه الحقيبة نقل الوعي البيئي إلى البيئة المدرسية، لافتا إلى وجود حقيبتين الأولى خاصة بالمعلمين والثانية بمديري المدارس، وتسلط تلك الحقائب الضوء على كيفية نقل الوعي البيئي للطلاب والحفاظ على البيئة، وتستهدف تدريب 350 ألف عضو هيئة تدريس على مستوى الجمهورية بشأن التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور محمد جاد، أنه يتم تفعيل الأنشطة الموجودة داخل الحقائب التدريبية على سبيل المثال زرع شجرة في المدرسة في إطار تفعيل الوعي المناخي للمحافظة على البيئة، موضحا أنه سيتم منح شهادات معتمدة للمدربين حول المتغيرات المناخية.