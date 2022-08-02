محافظ أسوان يتابع جهود البحث عن جثامين 3 أشخاص غرقوا في النيل

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري والحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، بقيادة اللواء أشرف عبد الله، بتكثيف الجهود والبحث لانتشال جثامين 3 أشخاص تعرضوا للغرق في مياه نهر النيل، وتسليمهم لذويهم، موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات وتسخير الإمكانيات المختلفة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة حتى يتسنى سرعة انتشالهم، وذلك بعد تعرض مركب نيلي صغير يحمل اسم «سمبك» والذي كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق.

تعرض 3 أشخاص للغرق فى مياه النيل

وأكد محافظ أسوان في بيان، أنه فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بتعرض 3 أشخاص للغرق في مياه النيل، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، وناشد محافظ أسوان، المواطنين ضرورة عدم السباحة في المناطق التي تمثل خطورة داخل مجرى نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي أضرار محتملة.

جهود مكثفة للبحث عن الغرقى

ويكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، بإشراف القيادات ‏الأمنية ‏ومساعدي مدير أمن أسوان، من جهودهم للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في مياه نهر النيل ‏بالناحية الغربية ‏للحديقة الدولية جنوب مدينة أسوان، بعد أن انقلب بهم مركب صيد أثناء عبورهم مع ‏اثنين آخرين استطاعا السباحة إلى البر ونجيا من الغرق‎.

وينتظر المئات من أهالي قرية غرب سهيل، العثور على جثامين ضحايا الحادث بعد تضاؤل فرصة العثور عليهم أحياء، إثر فقدانهم لأكثر من 4 ساعات داخل مياه نهر النيل.