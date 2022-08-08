كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 خطوة بخطوة.. متاح بداية من اليوم

أتاحت وزارة التربية والتعليم، بداية من اليوم لطلاب شهادة الثانوية العامة تقديم التظلمات على بعض المواد لمراجعة التأكّد من صحتها، لذلك ترتفع عمليات البحث محركات البحث «جوجل» عن كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 خطوة بخطوة، فضلًا عن رابط التقديم.

وفي هذا السياق، تقدم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التعليمية على مدار الساعة، كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 خطوة بخطوة ورابط تقديم التظلمات في السطور التالية:

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة أو أولياء الأمور تقديم طلبات تقديم تظلمات على مادة أو أكثر عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم «خدمات إلكترونية – بوابة الثانوية العامة» من خلال الدخول هنــا.

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 خطوة بخطوة

وعن خطوات التقديم تظلمات الثانوية العامة فقد أوضحت وزارة التربية التعليم أنها كالآتي:

الدخول على موقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 من هنـا.

إدخال المديرية التعليم ورقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على «تسجيل الدخول».

سيطلب منك إدخال بيانات الرقم القومي للطالب، ومحافظة الميلاد، وتاريخ الميلاد، النوع والضغط على «تدقيق الرقم القومي».

بعد الدخول على صفحة تظلمات الثانوية، يتمّ تحديد المادة أو المواد التي يريد التظلم عليها.

يحصل الطالب على رقم لدفع قيمة الرسوم التي تقدر بنحو 300 جنيه عن كل مادة تحصل لصالح «صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا» من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، «البريد المصري، وفوري، وقتي، وإيجي باي، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال».

بعد دفع الرسوم يدخل الطالب على موقع تظلمات الثانوية لتأكّيد الطلب، وتحديد المواد التي يرغب في التظلم عليها.

يتابع موقع التظلمات بشكل يومي لمعرفة موعد وتاريخ التوجه للاطلاع على ورقة الإجابة.

يتوجه الطالب في الموعد المحدد، ويسلم صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

يطلع الطالب على صورة البابل شيت ونموذج الإجابة، ويحق له كتابة ملاحظات والتوقيع على النتيجة.

بعدها ينتظر الطالب نتيجة التظلم سواء قبول أو الرفض، وفي حالة تعديل درجات الطالب يحق له استرداد الرسوم التي دفعها.