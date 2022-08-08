مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022.. بداية المرحلة الأولى الخميس

يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتحديد موعد المرحلة الأولى لتنسيق 2022.

مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022

وبالنسبة لمؤشرات تنسيق كلية علوم 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء موعد تسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الأولى للتنسيق 2022، يوم الخميس المقبل، على أن ينتهي تسجيل رغبات المرحلة الأولى الاثنين المقبل.

وسيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2022، بعد مرور 72 ساعة من موعد غلق باب تسجيل الرغبات لهذه المرحلة، ليبدأ بعد ذلك المراحل التالية للتنسيق لهذا العام.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أقسام كلية علوم 2022، لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أقسام كلية علوم 2022 علمي علوم فقط

1- كيمياء / كيمياء حيوي.

2- كيمياء / كيمياء ميكروبيولوجي.

3- كيمياء / حيوان.

4- كيمياء / نبات.

5- كيمياء / حشرات.

6- بيوفيزياء منفرد.

7- جيولوجيا منفرد.

أقسام كلية علوم 2022 علمى رياضة فقط

1- حاسب منفرد.

2. رياضيات منفرد.

3- علوم البترول الجيولوجية.

4- بيوتكنولوجي.

5- فيزياء منفرد.

6- كيمياء منفرد.

7- فلك منفرد.