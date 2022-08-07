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«مياه أسيوط» تكرم 61 عاملا مثاليا وطالبين متفوقين بمدرسة الشركة (صور)

كتب:

سويفي رشدي
10:19 ص | الأحد 07 أغسطس 2022
اللواء هشام درة رئيس شركة مياه اسيوط

اللواء هشام درة رئيس شركة مياه اسيوط

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حفلا لتكريم 61 عاملا مثاليا من أبناء الشركة بمختلف المناطق والقطاعات، وذلك بمركز السلامة والصحة المهنية بمقر الشركة، تشجيعا لهم على الأداء والعمل المتميز الذي يعود مردوده الإيجابي على سلامة العمل المؤسسي وجودة الأداء الخدمي المقدم للجمهور.

قرعة علنية

وكرّم اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العمال المثاليين الذين رُشحوا من قبل رؤسائهم في العمل، وأجريت قرعة علنية للاختيار من بين المرشحين.

شهادات تقدير وهدايا

وتقدم رئيس الشركة بشهادات تقدير وهدايا مالية وعينية إلى جميع المكرمين، متمنيا مزيدا من الجد والاجتهاد ومواصلة الأداء المميز الذي يعود مردوده الإيجابي على الصالح العام.

كما شهدت الحفل تكريم أسرتين من أسر شهداء العمل الذين وافتهم المنية وهم على قيد العمل بالشركة، وجاء التكريم كنوع من المشاركة الوجدانية لأسر المفقودين.

تكريم طالبين متفوقين

وعلى هامش الحفل جاء تكريم الطالبين المتفوقين من أبناء المدرسة الفنية للمياه والحاصلين على أعلى الدرجات في السنة الدراسية الماضية، تشجيعا لهم على مواصلة الجد والنشاط، وأكد رئيس الشركة أن الأنشطة الترفيهية والمشاركة المجتمعية لأبناء الشركة من أهم مساعي لتعزيز روح المحبة والمودة بين العاملين.

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بقلم سويفي رشدي