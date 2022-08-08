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نتيجة الثانوية العامة 2022

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2022.. توقعات بثبات نسبة العام الماضي

كتب:

منة عبده
07:59 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
معامل التنسيق.. صورة أرشيفية

معامل التنسيق.. صورة أرشيفية

كلية الهندسة، تعد واحدة من كليات القمة، التي يحلم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالالتحاق بها، لذا يبحث الكثيرون، عن مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2022، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الخميس المقبل وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة. 

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2022

وفقا للبيان الإحصائي الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الثانوية العامة 2022، فمن المتوقع أن تستقر مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2022 عند 80% مثل تنسيق العام الماضي نظراً لاستيعاب كليات القطاع الهندسي لما يقرب من 18 ألف طالب.

أقسام كلية الهندسة 2022

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أقسام كلية الهندسة 2022، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

1- قسم الهندسة الكهربية.

2- قسم القوي الميكانيكية.

3- قسم هندسة الإنتاج والتصميم.

4- قسم الهندسة المدنية.

5- قسم الهندسة المعمارية.

6- قسم العلوم الأساسية.

7- قسم الهندسة الكهربية والحاسبات. 

يذكر أن التوقعات بالنسة للشعبة الأدبية، تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الأدبي عن العام الماضي، بواقع درجتين كحد أقصى لكل كلية، وذلك نظرا للإنخفاض الذي أوضحته شرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة هذا العام. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.