حبس المتهم بسرقة المساكن في حدائق القبة: «بيكسر الباب ويفضي الشقة»

قررت نيابة الزيتون، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، عن طريق كسر الباب، وذلك بعدما اعترف بجريمته وتخصصه في سرقة الشقق بعد مراقبتها لفترة محدودة، من أجل وضع الخطة المحكمة في نجاح عمليته.

بلاغ لقسم الشرطة بالواقعة

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى وراء ارتكاب الواقعة شخصا عاطلا عن العمل، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

ضبط المتهم وبحوزته بعض المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» باستخدام أجنة حديدية، إذ أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، كما أقر بارتكابه 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

حبس المتهم على ذمة التحقيق

وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.