إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، انقلاب سيارة ملاكي اتجاه الإسكندرية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة على طريق «مصر - إسكندرية»

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز بالكيلو 65 اتجاه الإسكندرية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة هبة مصطفى مصطفى، 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه نزيف في البطن وكسر في الساق اليمنى، وفايزة عطية السيد عيد، 75 سنة، مصابة بكدمة بالصدر وكسر في الذراع اليسرى، وسيف محمود السيد، 12 سنة، كدمات في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد أشرف مصطفى، 19 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، ومحمود محمد مصطفى، 13 سنة، كدمة بالصدر وكسر في الحوض، وأميرة أشرف مصطفى، 13 سنة، كدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى عطا مصطفى، 13 سنة، كدمة بالصدر وكسر في الذراع اليسرى، وجميعهم مقيمون في أشمون بمحافظة المنوفية.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.