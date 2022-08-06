محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية ويدعوهم لحفل تكريم المتفوقين

هنأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 4 من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي المنقضي 2021/ 2022، وذلك خلال اتصال تليفوني أجراه معهم عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء الطلاب الأوائل عن كل شعبه.

«رحمي» للأوائل: هذا عهدنا بأبناء المحافظة

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لحصول الغربية على 4 مراكز متقدمة في الشعبتين العلمية بنوعيها الرياضة والعلوم، مؤكداً على أن حصول المحافظة على مراكز متقدمة على مدار السنوات السابقة، إنما هو خير دليل على أن أبناء الغربية قادرون على تصدر قوائم التميز والتفوق على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وموجهاً لهم الدعوة لحضور حفل تكريم المتفوقين، الذي تنظمه المحافظة سنوياً لأبنائها في مختلف الشهادات.

وهنأ المحافظ الطالب أحمد سامي محمود السيد الهيتي، ابن مركز ومدينة قطور، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي رياضة بمجموع 405 درجات، كما هنأ الطالب محمد عاطف عبدالموجود الشيمي، من مدرسة السادات الثانوية للبنين بالمحلة الكبرى، الحاصل على المركز الثالث مكرر عن الشعبة ذاتها، بمجموع 405 درجات.

المحافظ يهنئ أوائل الثانوية علوم ورياضة

وفي ذات السياق، هنأ «رحمي» الطالب عمر السيد محمود عبدالقادر داود، الطالب بمدرسة قطور الثانوية المشتركة، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم بمجموع 401 درجة، والطالبة أميرة خالد صلاح عمر، من مدرسة «تلبنت قيصر» الثانوية المشتركة، التي حصلت على المركز الثالث بمجموع 400 درجة لذات الشعبة.