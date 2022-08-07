محافظ الغربية يشهد المؤتمر الوطني الأول للنشء: علينا جميعًا أن نفخر بمصر

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بالمركز الثقافي بطنطا، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء بالغربية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته وجَّه محافظ الغربية الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا المؤتمر، متابعًا: «طلائع مصر هم من سيجنون ثمار الجمهورية الجديدة، وعليهم مسئولية مشاركة وطنهم في هذه النهضة من خلال التعرف على المشاريع التي تنفذ في كل مكان من أرض مصر، وذلك في سبيل تنمية مشاعر الولاء والانتماء لوطنهم».

رحمي للنشء: علينا الحفاظ على بلدنا ومقدراته

واستكمل رحمي كلمته للنشء: «علينا جميعًا أن نفخر بمصر، كوننا مصريين كما قال الزعيم سعد زغلول «لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا»، فعلينا الحفاظ على بلدنا ومقدراته، نفخر بتاريخنا، شعبنا، جيشنا، مشاريعنا وجمهورياتها الجديدة».

ومن جانبه، أكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن فكرة المؤتمر تنفذها وزارة الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، لتدريب وتأهيل عدد من النشء على مستوى كل محافظة من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات لصقل وبناء وتطوير الشخصية المصرية لإفادة أنفسهم ومجتمعهم على المدى البعيد، فالمؤتمر يهدف في المقام الأول لرفع وعي وثقافة النشء وتعزيز قدراتهم تمهيدًا لدورهم في بناء مستقبل واعد ومشرق في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس وتستهدف أولاً بناء الإنسان المصري.

وتحدّث الدكتور حسام بندق عن محاور المؤتمر، وهي «إنجازات الدولة المصرية، رؤية مصر 2030، القيم المجتمعية، الثقافة والفنون، دور النشء في خدمة المجتمع، الأسرة المصرية وحقوق الطفل، الأمن السيبراني، ثقافة الحوار وتقبل الآخر، الرياضة وبناء الشخصية، وبناء الوعي ومكافحة الشائعات»، مختتمًا اللقاء بالمناقشات وعرض التوصيات.

فعاليات الحفل

وشمل الحفل مجموعة من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري، القرآن الكريم، وتخلله مجموعة من الفقرات الفنية منها إسكتش مسرحي، واستعراض «مصر جميلة»، وشعر «آدي الحكاية»، وأغنية «اسمي مصري» لفريق الصم التي نالت إعجاب الجميع.