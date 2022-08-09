استقرار نسبي لأسعار الذهب.. والأوقية تسجل 1790 دولارا

سجلت أسعار الذهب صباح اليوم، في التعاملات الصباحية بالبورصات العالمية أقل من 1790 دولارًا للأوقية، مقارنة بما تراوح بين 1765 دولارًا و1795 دولارًا في الأيام الأربعة الماضية، إذ يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع، التي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مسار رفع معدل الاحتياطي الفيدرالي.

بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» يتوقع الاقتصاديون انخفاض ​​معدل التضخم السنوي إلى 8.7٪ من 9.1٪ في يونيو، وقد تؤدي مفاجأة هبوطية كبيرة إلى ارتفاع أسعار الذهب.

انخفاض توقعات التضخم

وأشار مسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك صدر أمس الاثنين إلى انخفاض حاد في توقعات تضخم المستهلكين الأمريكيين للعام المقبل والسنوات الثلاث المقبلة.

تزامنًا مع ذلك أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أنَّ الاقتصاد الأمريكي أضاف بشكل غير متوقع 528 ألف وظيفة في يوليو، أي أكثر من ضعف التوقعات التي توقعها الاقتصاديون والبالغ عددهم 250 ألف وظيفة. وتراهن الأسواق الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر.

إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة

وستؤدي أي تراجعات في معدلات التضخم إلى إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما سيصب في اتجاه دعم أسعار الذهب مجددًا.

وبحسب «تريدينج إيكونوميكس» فمن المتوقع تداول الذهب عند 1794.58 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، كما تتوقع أنَّ يتم التداول عند 1854.93 في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020.

وبحسب تقرير صادر قبل أيام عن مجلس الذهب العالمي فإن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 3.5% في شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، وبنسبة 2.9% على أساس سنوي ليهبط السعر إلى 1753 دولارًا للأوقية.