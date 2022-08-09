حياة كريمة ترحم «نادية» من الأوجاع بجراحة مجانية.. وزوجها: أعادوا لنا الأمل

معاناة كبيرة واجهتها نادية عباس، صاحبة الـ41 عاما، إذ صاحبتها آلام شديدة في قدمها لفترة طويلة، انعكس تأثيرها بشكل صريح على قدرتها على المشي بشكل طبيعي، وكانت تؤثر مع الوقت على واجبتها المنزلية ورعاية أسرتها، حتى تدخلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الوقت المناسب، وتمكنت من انتشالها من أوجاعها، من خلال مساعدتها في العلاج، وإجراء العملية الجراحية المطلوبة، حتى تتمكن من العودة لممارسة حياتها اليومية بصورة طبيعية.

عدم القدرة على تحمل مصاريف العلاج

يقول محمد ناجي، زوج نادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن زوجته كانت تعاني لفترة طويلة من آلام شديدة في قدمها اليسرى، لا سيما أثناء المشي، ما سبب لها صعوبة ملحوظة في الحركة، بعد إجراء عدد من الفحوصات والكشوفات الطبية، بينت أن زوجته تحتاج إلى تركيب شريحة في قدمها، تحديدا في مفصل الكعب.

وكانت القدرة المادية للزوج، الذي يذهب إلى العمل في فندق بإحدى المحافظات الساحلية، حتى يتدبر المال ليتمكن من أن يعول الأسرة مكونة من زوجته و5 أبناء «3 إناث و2 ذكور»، تحول دون إجراء العملية المطلوبة لزوجته، حتى تتمكن من ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي.

حلمها ابننا يلاقي وظيفة وتعمل العملية

كانت حياة كريمة، بمثابة المصباح المضيئ في قصة نادية، حين تدخلت المبادرة لإنقاذها، من خلال تكفلها بمصاريف العملية المطلوبة، يضيف ناجي: «أحد الأقارب دلنا على التوجه للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حتى تساعدنا في إجراء عملية زوجتي، بعد أن كنا فقدنا الأمل في التمكن من إجراءها».

وتكلفت المبادرة الرئاسية، بكل التكاليف اللازمة، وأجريت عملية تركيب شريحة في مفصل الكعب للقدم الشمال، في مستشفى جامعة القاهرة، وهو ما كانت تطمح إليه السيدة الأربعينية، في حياتها، إذ يؤكد زوجها: «نادية كان كل اللي نفسها فيه تعمل العملية، وإن ابننا المصاب ببتر في يده يجد وظيفة بدخل ثابت»، موضحا أن أحد أبنائهم يعاني من بتر في يده مما يمثل عقبة في سبيل تعينه بوظيفة ثابتة، حتى أصبح حصوله على وظيفة حلم لوالديه.

حياة كريمة وقفت معانا أكتر من الناس

كانت حياة كريمة بمثابة الداعم الوحيد للأسرة، التي كادت أن تفقد الأم، التي تمثل العمود الأساسي لها، يحكي ناجي: «حياة كريمة وقفت معانا جدا، محدش من دايرتنا وقف معانا زيهم، ومقصروش معانا في أي حاجة طول فترة العلاج».

ولم تكتف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجراء العملية لنادية فقط، بل استمرت المبادرة في متابعة حالتها بانتظام، حتى شفيت تماما، وتمكنت من التحرك بشكل سليم مرة أخرى، إذ يوضح زوجها: «كانوا متابعين معانا حالة نادية وتطوراتها الصحية أول بأول، بعد إجراء العملية، هذا بالإضافة إلى متابعتهم المستمرة لها في فترة التجهيز لإجراء العملية».

واختتم زوج نادية: «أنا وأسرتي نشكر المبادرة جدا على وقفتهم معانا، لولاهم مظنش كانت زوجتي ممكن من ممارسة حياتها بشكلها الطبيعي تاني».