طالبة تحاول التخلص من حياتها بسبب رسوبها في الصف الثاني الثانوي

حاولت طالبة تدعى «س.ح» التخلص من حياتها باستخدام سم الفئران، بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة رسوبها في امتحانات الصف الثاني الثانوي، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها ونجح الأطباء في السيطرة على حالتها الصحية، ولا زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة من قبل الأطباء.

الطالبة تحاول التخلص من حياتها بسبب رسوبها

بالانتقال والفحص، تبين أن الفتاه تدعى «س.ح»، طالبة في الصف الثاني الثانوي، ومقيمة بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، وكانت تمر بأزمة نفسية نتيجة رسوبها في امتحانات الصف الثاني الثانوي، وبسؤال أسرتها نفوا وجود أي شبهه جنائية وأكدوا أنها تناولت سم فئران نتيحة حالتها النفسية السيئة.

أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم منوف، يفيد بمحاولة طالبة تدعى «س.ح»، للتخلص من حياتها بسبب رسوبها في امتحانات الصف الثاني الثانوي، مستخدمة سم فئران، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر يحمل رقم 2368 إداري منوف بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتوفر الدولة المصرية عيادات الصحة النفسية في كافة المستشفيات في المحافظات المختلفة لتقديم الخدمات المواطنين الذين يمرون بأزمات نفسية، كما أن هناك توعية مستمرة لمنع حالات الإقدام على التخلص من الحياة والتوعية بخطورة الأقدام على هذا الفعل الذي ترفضه كل الأديان، ويجب على الجميع مواجهته منع حدوث أو تكراره.