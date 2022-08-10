حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

ينصحك الفلك اليوم عزيزي مولود برج السرطان بأن تنتبه لتصرفاتك على كافة الأصعدة بعضها مخصص للمتزوجين فقط، وفق توقعات وحظك اليوم خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب هذا البرج الذي يملك الخيال الواسع فهو يحب الحياة في قصص خيالية.

ووفق الفلك، فإن أصحاب برج السرطان يملكون شخصية عاطفية وحساسة، ورومانسيون لذلك ينصدموا بالواقع ويفضلوا أن يعيشوا في قوقعتهم دون التعامل مع الآخرين، أما على المستوى العملي، فهم يمتلكون إرادة صلبة وقدرتهم على التطور المهني وقدراتهم العملية.

ومن بين مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

واليوم الأربعاء 10 أغسطس، وفي إطار الموضوعات الاخبارية الخدمية التي تنشر للقارئ على مدار اليوم، تقدم بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في مواجهة برجك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، ينصحك الفلك بأن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.