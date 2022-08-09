مفوضية اللاجئين: 10 ملايين أوكراني عبروا الحدود منذ بداية الحرب

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنها هناك أكثر من 10 ملايين أوكراني عبروا الحدود منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

دول أوروبية استقبلت الأوكرانيين

وتوجه عدد كبير من الأوكرانيين إلى عدد من الدول الحدودية؛ هربا من نار الحرب الروسية، التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، ومازالت مستمرة حتى الآن، وكانت من الدول التي استقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين المجر وبولندا وسلوفاكيا ومولدوفا.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السادس على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

عقوبات سياسية واقتصادية ضد روسيا

واعترضت عدة دول غربية على العملية العسكرية الروسية، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت حزمًا من العقوبات المتتالية تجاه روسيا وصلت إلى سبع حزم، إلى جانب العقوبات السياسية والاقتصادية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدب الروسي.

ولم تقف موسكو مكتوفة الأيدي حيث ردت بعقوبات مماثلة مستخدمة الغاز الروسي كسلاح استراتيجي في مواجهة العقوبات الأوروبية، إذ خفضت موسكو كمية الغاز الموجهة إلى أوروبا، كما اشترطت أن يتم دفع مستحقات الغاز بالعملة المحلية الروسية «الروبل».