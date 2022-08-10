«خطوبته المغرب ومات العصر».. ابن عم عريس أسيوط: بيعرف يعوم والمياه خانته

قبل ساعات من الاحتفال بخطبته، سطر القدر كلماته الأخيرة في حياة «عبدالله»، وخيم الحزن والألم على أهالي مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، حيث جلس الجميع وسط «الفراشة»، التي أُعدت من أجل حفل خطبة الشاب، الذي توفي غرقًا في مياه النيل حينما حاول إنقاذ صديقه، الذي توفي هو الآخر.

عاش عبدالله ناصر، صاحب الـ21 عاما، برفقة والديه وشقيقته الصغرى حياه هادئة، بمحافظة الجيزة، بعد أن أنهى تعليمه التجاري، وبدأ العمل برفقة والده بإحدى مناطق المحافظة، فضلا عن بناء نفسه استعدادا للزواج، كانت رغبة الأم أن ترى فلذة كبدها عريسا، خاصة أنه وحيدها.

استعداد الأسرة لحفل خطبة الشاب

وفي إحدى الزيارات لمحافظة أسيوط، قرر والدا «عبدالله» أن يزوجوه من فتاة بقريتهم، وعندما جاء الموعد المحدد لخطبته، بدأت الأسرة في الاستعداد لفرحتهم الأولى، وعم الفرح والبهجة واستعد شباب قريته للمشاركة في حفل خطوبة «عبدالله»، لكن القدر لم يمهلهم.

غرق «عبدالله» وصديقه في مساه النيل

وبينما كان «عبدالله»، برفقة صديقه للسباحة وسط مياه نهر النيل، تدرج الشاب بخطوات بطيئة ومتثاقلة داخل المياه، وكأنه يودع الحياة فشاهد صديقه يغرق فحاول إنقاذه فلم يخرج هو الآخر، مرت عدة دقائق لتتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشار جثة «عبدالله» وصديقه ليتبدل الفرح إلى مأتم.

وقال سلامة صديق، ابن عم «عبدالله»، إن الشاب كان خلوقا وطيبا، محبا للجميع، «كان آخر طيبة ومش بيحب يزعل حد وكل الناس بتحبه، مش مصدقين اللي حصل مع أنه متعود على السباحة بس المياه خانته»، مضيفا أن الشاب غرق قبل حفل خطبته بساعات، «شبكته كانت المغرب وهو غرق العصر».

حزن الأهل لوفاة الشاب غرقا

وتابع «سلامة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن عبدالله وحيد والديه، لم يكن لديه سوى شقيقته الصغرى، وأنه جاء إلى عزبة يونس بأسيوط من أجل الاحتفال بحفل خطوبته،: «كان عريس ورايح يلبس شبكته لعروسته وكنا خلاص جهزنا الفرش والكوشة وعروسته مستنياه يرجع».