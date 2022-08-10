حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يبحث البعض بشكل يومي عن حظك اليوم، إذ يعتقد البعض أن حركة الفلك والأبراج تؤثر على طاقتهم على مدار اليوم.

وفي التقرير التالي يقدم «الوطن» لمواليد الأبراج السماوية الـ12 حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، وهي:

حظك اليوم برج الحمل 10-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل يكون القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك بالدقة في عملك وتوخّي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة، لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

حظك اليوم برج الثور 10-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك.. اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم برج الثور 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-8-2022 على الصعيد المهني

تنافر فينوس مع القمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك، وتبحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تضاعف تركيزك، ولا تتسرع في أقوالك أو في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج السرطان 10-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 10-8-2022 على الصعيد المهني

تنافر فينوس والقمر في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال وينفعك ذلك في التأمل والتفكير، ومن المهم ألا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج العذراء 10-8-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد يدعمان أعمالك وعلاقاتك.. تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

حظك اليوم برج الميزان 10-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك أن تعمل بدقة وتجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام مع من حولك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. قد تشعر بالتشوش عاطفيا أو إرباك مع البعض.. حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج العقرب 10-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجّر حيوية ونشاطا.

حظك اليوم برج القوس 10-8-2022 على الصعيد المهني

تنافر فينوس والقمر بمنزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا أمورك المالية والمهنية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج القوس 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تضاعف تركيزك وأن تحافظ على اللباقة في معاملاتك مع من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 10-8-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تظهر براعة في إدارة المواقف وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية، ويعدك الفلك بأوقات سعيدة.

حظك اليوم برج الدلو 10-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك بتنظيم جهودك والعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يصيبك اليوم بالقلق والعصبية، ويجب أن تُحكّم عقلك لتهدأ.

حظك اليوم برج الحوت 10-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات جديدة، ويمنحك الفرصة لإثبات وجودك وتغيير بعض الأفكار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 10-8-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر بأهميتك لدى الجنس الآخر ويملي عليك ذلك أن تتصرف برقي.