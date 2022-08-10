حظك اليوم برج القوس الأربعاء 10-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات سريعة الغضب، ويرجع هذا إلى طبيعة البرج فهو ناري، وتلقائي، معروف أنه يتحدث بشكل عفوي، وعلى الرغم من أنه يمتلك قلبا طيبا إلا أن صرحته قد تؤدى إلى مشاكل كثيرة مع الآخرين، كما أنه من الشخصيات الباحثة دائمًا عما هو جديد، فتميل للرياضات غير المعروفة.

وللمهتمين والمتابعين لحركة الفلك وسمات الأشخاص بناء على أبراجهم السماوية، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقراء من أصحاب برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، هو تنافر فينوس والقمر بمنزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا أمورك المالية والمهنية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، حاول أن تضاعف تركيزك وتحافظ على اللباقة في معاملاتك مع من حولك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.