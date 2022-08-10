توقعات بإلغاء فواتير الكهرباء والغاز والمياه مطلع سبتمبر المقبل

تتجه الدولة إلى إلغاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز، في إطار الترشيد وتوفير الطباعة، وبدأت الحكومة التطبيق التجريبي لمنظومة الإيصالات الإلكترونية والدفع الإلكتروني في أبريل الماضي، ورغم إعلان وزير المالية رسميًا إلغاء الفواتير الورقية اعتبارا من يوليو الماضي إلا أن التطبيق شمل بعض المناطق، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة مع بداية سبتمبر المقبل بتعميم الفواتير الإلكترونية، وفقا لمصادر بلجنة الطاقة في مجلس النواب.

عوض الله: تطبيق «الدفع الإلكتروني» بكل أجهزة الدولة

وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ «الوطن»، إنّ منظومة الإيصال الإلكتروني، سيتم تطبيقها بشكل إلزامي بعد إلغاء فواتير الكهرباء والمياه وأيضا فواتير الغاز، وهذا لا يعني التوقف عن تحصيل المستحقات الشهرية عن طريق المحصل، وإنما تغيير فواتير المياه والكهرباء عن شكلها التقليدي لتستبدل بإيصال إلكتروني ضمن خطط «الرقمنة»، إلى جانب إعلان قيمة الفواتير والاستهلاك إلكترونيا، وإيقاف العمل بالفواتير الورقية، وأشار «عوض الله»، إلى أن الدفع الإلكتروني يأتي ضمن خطط التحول الرقمي التي اعتمدتها الدولة في كافة المجالات ليكون الأمر أسهل وأكثر أمانًا خاصة بعد تقليل تدخل العنصر البشري.

«نظير»: إلغاء الفواتير يوفر مبالغ مالية كبيرة

ومن جانبه، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن اتجاه الدولة لتطبيق الدفع الإلكتروني وإلغاء الفواتير الورقية للكهرباء والغاز والمياه واستبدالها بإيصال إلكتروني يوفر على الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة ويؤكد اتجاه الدولة لتطبيق نُظم الدفع الإلكتروني من خلال المحافظ الإلكترونية، أو شركات الدفع الإلكتروني ومراكز شحن العدادات مسبقة الدفع.

وأضاف أن دفع الفواتير يتم من خلال المحصل عن طريق ماكينات الدفع لتسهيل التعامل مع المواطنين، وتقليل نسبة الخطأ البشري وطالب نظير الحكومة بتطبيق الدفع الإلكتروني تدريجيا وبدء التنفيذ في المدن والمراكز الكبرى وتأجيله بالقرى النجوع.