بدء المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2022 غدا.. 64.51% للأدبي و89.02% علمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بداية تنسيق الكليات 2022، حيث تبدأ المرحلة الأولى للقبول صباح غدا الخميس، وحتى الإثنين الموافق 15 من نفس الشهر، وتستمر 5 أيام، حيث من المفترض قبول 117 ألفا و758 طالبا، بواقع 22 ألفا و475 طالبا بشعبة علمي علوم، و15 ألفا و220 طالبا بشعبة علمي رياضة، و80 ألفا و63 طالبا بالشعبة الأدبية.

تنسيق الكليات 2022.. عملي علوم بحد أدني 89.02%

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، ستبدأ بحد أدني لطلاب شعبة علمي علوم بمجموع درجات 365 درجة أي بنسبة 89.02% فأكثر، مضيفة أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خدمة مجانية متاحة.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع، لمنع انتشار كورونا.

تنسيق الكليات 2022.. طلاب المرحلة الأولى يسجلون رغباتهم لمدة 5 أيام

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان تفصيلي لها، عن تنسيق الكليات 2022، أن المرحلة الأولى ستكون بحد أدني لشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة أي بنسبة 83.17% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية بحد أدني بمجموع 264.5 درجة أي بنسبة 64.51% فأكثر، مشيرة إلى أن الطلاب سيسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى لمدة 5 أيام.

وأضافت، أنه سيتمّ فتح معامل التنسيق اعتباراً من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى التي ستبدأ من غدا الخميس وحتى الإثنين المقبل، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.