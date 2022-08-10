«منعا للخناقات».. تسليم وحدات «ماسبيرو» من خلال قرعة لتحديد الأدوار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين لمنطقة أبراج (السكن البديل) بمثلث ماسبيرو، نهاية أغسطس الجاري، وذلك من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضارية.

تسليم وحدات السكن البديل خلال شهر من إجراء القرعة العلنية

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق فى بيان لها، أنه سيتم إجراء قرعة علنية، للمواطنين حاملي عقود العودة للمنطقة عقب تطويرها، ومن ثم تسليم الوحدات السكنية لهم، خلال شهر من إجراء القرعة العلنية.

وفى خلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات.

وكشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أنه فى نهاية الشهر الجاري، سيتم تحديد موعد لإجراء قرعة علنية، لجميع المواطنين، الذين اختاروا العودة مرة أخرى إلى المنطقة عقب تطويرها، وحصلوا على قيمة إيجارية خلال فترة التطوير.

الوحدات السكنية كاملة التشطيب

وأشار مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الهدف من إجراء القرعة العلنية، هو تحديد الأدوار والوحدات السكنية، للمواطنين المستحقين، حيث يتكون الدور الواحد من 26 وحدة سكنية.

وأكد «نسيم» على أن جميع المواطنين من حاملي عقود الملكية بالمنطقة، سيحصلون على وحدة سكنية كاملة التشطيب، ولكن منعا للصراعات بين السكان فى اختيار الأدوار وأرقام الوحدات السكنية، تم تحديد عمل قرعة علنية.

وأضاف مدير المشروع، أن مشروع السكن البديل، يضم برجين سكنيين، يتكون كل منهما من 18 دورا، بإجمالى 468 وحدة سكنية لكل برج.

كما أشار «نسيم» إلى أن وحدات السكن البديل، داخل منطقة مثلث ماسبيرو، سيتم تسليمها للسكان، كاملة التشطيب، وبها كافة المرافق.

مضيفا أن مشروع السكن البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، يضم أيضا أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي، محال تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.