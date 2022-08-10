عقد لجان بت تقنين الأراضي أسبوعيا بالمنيا لسرعة إنهاء الإجراءات

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة معدلات الأداء لدورة تقنين أراضي أملاك الدولة، والتي يتم إعدادها بمعرفة لجان التقنين.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

تسريع وتيرة العمل

جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديري أملاك الدولة بالمراكز، مدير هيئة المساحة بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

شدد محافظ المنيا على تسريع وتيرة العمل، وعقد العديد من لجان البت الفنية أسبوعيا، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، وزيادة معدلات الأداء، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.

تقرير يومي

ووجه المحافظ، بعرض تقرير يومي من قبل رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بالمعاينات التي تم تنفيذها، ويتم عرضه على السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، استعرض المهندس عاطف طه مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، معدلات أداء منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، من حيث الأراضي الكائنة بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي، والأراضي داخل الحيز العمراني أو خارجه.