تطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية في الجيزة

نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة على مدار الأسبوع لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباكيات المقامة بالمخالفة بسويقه الدقي العشوائية بشارع السودان بجوار مزلقان ناهيا بحي الدقي، وذلك بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق، وجاءت الأعمال بموجب تقرير إدارة الحماية المدنية الذي أفاد بوجود خطورة داهمة على المنطقة لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامه بالباكيات نظراً لموقع السويقة حفاظا على السلامة العامة.

استبدال المواقع العشوائية بأخرى حضارية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية أنه تم إزالة الباكيات المخالفة مع توفير محلات بديلة لأصحاب تلك الباكيات بمشروع روضة السودان الحضاري بمواقع أفضل تتوافر بها كافة الاشتراطات اللازمه وذلك لعدم التأثير على مصدر دخلهم وذلك في إطار جهود تحقيق الانضباط في الشارع وتيسير حركة سير المواطنين والمركبات واستبدال المواقع العشوائية بأخرى حضارية.

مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادي

وأكد محافظ الجيزة أن ما تشهده المناطق غير الآمنه وغير المخططة من أعمال تطوير شاملة تعكس مدى حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافه إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص عمل وتوفير مصادر للرزق.

إزالة المخالفات والتعديات

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات إزالة المخالفات والتعديات وتحقيق الانضباط فى الشارع في ضوء تضافر الجهود لكافة الأجهزة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد على رئيس حي الدقى بالتواجد الميداني واستكمال جهود رفع المخلفات ونواتج الإزالة وعدم السماح بتواجد الإشغالات والتعديات مجدداً والاستجابه لشكاوى المواطنين.

وشهد محيط الأعمال إشادة كبيره من قبل المواطنين نظرا لما تحدثه تلك السويقات العشوائية والتجمعات من إعاقة لحركة سير المواطنين وكانت تمثل خطراً على سلامة المواطنين نظراً لموقعها وتدوال وبيع الملابس والمنسوجات دون وجود عناصر الحماية المدنية.