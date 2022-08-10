«النقل» تنظم حملة للتوعية بخطورة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ مرفق السكة الحديد يخدم ملايين الركاب بشكل يومي، حيث تنفذ الوزارة خطط شاملة لتحديث وتطوير المرفق، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، للحد من حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، كما تنفذ الوزارة حملة شاملة للقضاء على ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة.

رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة جدا

وأكد وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة أثناء سيرها على قضبان السكة الحديد، ظاهرة خطيرة جدا، وتعرض سائقي القطارات والركاب للخطر، مطالبا المواطنين بالحفاظ على سلامة المرفق الذي يخدم ملايين الركاب، من خلال مشاركة الوزارة بالتوعية للقضاء على ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة.

نقل مليوني راكب عبر قطارات السكة الحديد 2024

وأوضح الوزير، أنّ الوزارة تواصل العمل على تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتحديث ورفع كفاءة المحطات وتجديد المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتجديد القضبان وتحديث أسطول عربات القطارات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى لنقل مليوني راكب عبر قطارات السكة الحديد منتصف 2024.

لا يوجد قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد

وأشار وزير النقل، إلى أنّه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد في الوقت الحالي، والوزارة تواصل رفع كفاءة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنّ تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكة الحديد.