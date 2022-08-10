تفاصيل 4 ساعات تحقيق مع المتهمة بقتل فتاة كفر الدوار وخطيب الضحية.. جمعهما «كلبش واحد»

وسط حراسة أمنية من قوة مباحث مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وصلت الفتاة «رحمة» 15 عاما، الى سرايا النيابة بمحكمة كفر الدوار في الساعات الأولى من صباح اليوم، لاستكمال التحقيق معها على خلفية اتهامها بقتل جارتها، انتقاما من حبيبها السابق، بعد إعلانه الارتباط بالمجني عليها «أنغام» 16 عاما.. وصلت المتهمة خارج غرفة التحقيق، وبعد مرور 5 دقائق من حضورها دخلت إلى الغرفة، واستغرق التحقيق معها نحو 4 ساعات، جاءت تفاصيلها كما يلي:

خلصت عليها في 3 دقايق

بمجرد دخولها غرفة التحقيق.. سألها محقق النيابة «أنتِ متهمة بقتل أنغام يوم الخميس الماضي 4 من شهر أغسطس الحالي، فهل أنتِ مذنبة؟»، وقفت رحمة منتصبة القامة، رفعت رأسها قليلا ونظرت إلى المحقق بكل ندم، وأجابته «أيوا أنا اللي قتلتها».

توقفت المتهمة عن الحديث 30 ثانية، ثم استكملت حديثها، واصفة تفاصيل ارتكابها الجريمة: «مكنش بيني وبينها أي عدواة، كانت جارتي، بس هي خطفت حبيبي، قتلتها عشان أحرق قلبه عليها، كان بيحبها هيّ وفضلها عليّ وخطبها وسابني بعد سنتين، مسكت الإريشاب وخلصت عليها في 3 دقايق، كانت بتصرخ وعايزة تفضحني، كتمت نفسها بإيدي وسبت الجثة بعد ما اتأكدت إنّها ماتت وروحها طلعت».

ضحك عليا وخطبها بفلوسي

بهدوء وثبات، استكملت المتهمة حديثها أمام محقق النيابة، قائلة: «مصطفى خطيب الضحية استغلني، قال إنّه بيحبني من سنتين، وفضل معايا، وكان بياخد الفلوس اللي كنت بشتغل بيها على مدار سنتين وراح جاب الشبكة للمجني عليها وضحك عليّ، رُحت عشان أعاتبه قالّي أنتِ متنفعينيش، وقتها قررت أنتقم منه وأحرق قلبه، استدرجت خطيبته قبل حفل الخطوبة بيوم وخنقتها».

علاقة آثمة

توقفت المتهمة عن استكمال الاعترافات، ودون مقدمات دخلت في نوبة بكاء وهي تصرخ، قائلة: «كان بيستغلني جنسيا على مدار السنتين اللي فاتوا، وعدني بالجواز واختار غيري.. تقصد مصطفى خطيب الضحية - وعقب تسجيل اعترفات المتهمة، استدعى محقق النيابة خطيب المجني عليها والمشكو في حقه لمناقشته ومواجهته بأقوال المتهمة».

خطيب الضحية يكشف تفاصيل علاقته بالمتهمة

بعد مرور قرابة نص ساعة، حضر مصطفى خطيب المجني عليها، والمشكو في حقه من قبل المتهمة، ومثل أمام محقق النيابة داخل غرفة التحقيق، وكانت المتهمة تجلس على مكتب المحقق، وبدأ الأخير مناقشته واستجوابه فيما نسب إليه من اتهامات من قبل الفتاة، قائلا: «أنتَ متهم بمواقعة قاصر - يقصد المتهمة -»، ودون مراوغة اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد في تحقيقات النيابة أنّه أقام علاقة مع المتهمة، وكشف عن التفاصيل كاملة في جلسة التحقيق.

كلبش واحد جمع العريس والمتهمة

عقب الانتهاء من التحقيق مع المتهمة، قررت النيابة حبس رحمة 15 عاما، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية قتل جارتها «أنغام»، انتقاما من حبيبها السابق بعد ارتباطه رسميا بالضحية، كما قررت النيابة حبس خطيب الضحية، لمدة 15 يوما، بتهمة هتك عرض قاصر، وعرض المتهمة على الطب الشرعي، وتم وضع الكلبش في يد المتهمة، وخطيب الضحية، وإعادتهما إلى محبسهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، تمهيدا لإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.