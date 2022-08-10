حملات لرفع التعديات وحصر المخالفات بشركة مياه الشرقية

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملاتها التفتيشية بأبو كبير لرفع التعديات وحصر المخالفات بناءً على تعليمات المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس مجلس الإدارة، بضرورة إزالة التعديات حفاظًا على المال العام.

تعديات على شبكة الصرف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان صحفي، تنظيم حملة مكبرة بمدينة أبو كبير تحت إشراف المهندس السيد دسوقي، مدير عام الفرع استهدفت قرية أولاد موسى، ومنطقة أرض يحى سعد بمدينة أبو كبير، أسفرت عن رصد 15 حالة تعدٍ على شبكه المياه «وصلات خلسة»، و30 تعديًا على شبكة الصرف، و5 حالات مخالفة شروط التعاقد و150 ألف متر تراكم بعدادات المياه.

متابعة كافه البلاغات والتعامل معها فورا

وأكد «دسوقي»، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات والتعديات على مرافق الدولة من شبكات مياه أو صرف صحي من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للعاملين بالوحدة الصحية ببيشة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيانها إلى تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للعاملين بالوحدة الصحية ببيشة قايد مركز ومدينة الزقازيق تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الأمن المائي المستدام.