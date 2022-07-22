إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وحرم الطريق العام في دشنا بقنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، حملاتها لإزالة جميع أشكال التعدٍ على الأراضي الزراعية وكذلك أراضي أملاك الدولة من المهد وذلك حرصاً على عدم انتشار العشوائيات والحفاظ على الرقعة الزراعية، علاوة على فتح الشوارع والطرق العامة المغلقة بالتعدٍ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بحوض الجنيدي

أوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية أزالت 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بحوض الجنيدي بقرية الصبريات التابعة لقروي فاو قبلي، بمساحة 6 قراريط، وكذلك إزالة و4 حالات أخريات تعدٍ على الأراضي الزراعية بشرق المدينة، بمساحة 400 متر، علاوة على إزالة حالتي بناء عشوائي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني وتعدٍ على الطريق العام وفتح الشوارع بمنطقة شرق مدينة دشنا.

وتابع أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مركز شرطة دشنا وبحضور الحسيني صبري وقاسم عبد الراضي نواب رئيس المدينة، وعزت عمر رئيس مجلس قروي فاو قبلي، ومديري الإدارات الزراعية وكذلك فنيين التنظيم بمجلس المدينة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة للقضاء على أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وكذلك أراضي أملاك الدولة.

مناشدة بعدم البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

وفي نفس السياق ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا المواطنين بعدم البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وكذلك أراضي أملاك الدولة والطرق العامة، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة الدولة والقانون وضمان حق الشعب، وأن الوحدة المحلية أن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.