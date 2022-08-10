بعد إعلان اختفائهما.. «السيد» يعثر على طفليه يلعبان في المنزل بالمنوفية

واقعة غريبة شهدتها محافظة المنوفية، عندما أعلن أحد أهالي قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، عن اختفاء أولاده الاثنين في ظروف غامضة، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما أدى إلى وجود حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أبناء مركز الشهداء لاختفاء الطفلين، وتم البحث عنهما في كل مكان.

الإعلان عن اختفاء طفلين

وقال السيد بسيوني المقيم في قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إن تفاجأ باختفاء ولديه، وهما الطفلة منة 10 سنوات، والطفل فتحي 7 سنوات، عن المنزل لمدة 5 ساعات، الأمر الذي جعله يعلن عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي باختفاء أولاده.

وجاء نص الرسالة التي كتبها والد الأطفال كالتالي: «نداء لكل أهالي زاوية البقلي والكل يشارك على أوسع نطاق منة السيد البسيوني عمرها 10 سنين، وأخوها فتحي السيد البسيوني 7 سنوات نبحث عنهم من صلاة الظهر على من يجدهم يتصل بالرقم الخاص به».

العثور على الطفلين داخل منزله

وأكد «بسيوني» ابن مركز الشهداء، في تصريحات لجريدة «الوطن»، أنه بعد البحث الكبير الذي قامت به الأسرة داخل القرية والقرى المجاورة، عثر على أولاده في نفس المنزل الذي يسكن به وهو الطابق الأعلى لشقته، حيث عثر عليهما يلعبان مع جيرانهم بعد 5 ساعات من البحث عليهم في القرية، مشيرا إلى أنه لم يخطر على باله العثور عليهما في المنزل الذي يسكن به.

علي صعيد آخر، شهد مركز الشهداء بالمنوفية، سقوط سيدة من الطابق السادس، حيث سقط على الأرض في وضع صحي غير مستقر ومصابه بكسور متفرقة ونزيف داخلي فضلا عن إصابات أخرى، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.